FIRENZE – La sindaca di Firenze e presidente della Fondazione Teatro della Toscana, Sara Funaro, ha annunciato il ricorso al Tar del Lazio contro il declassamento del Teatro della Toscana deciso dal Ministero della Cultura.

«Abbiamo presentato ricorso al Tar, come avevamo detto fin dall’inizio per tutelare il Teatro della Toscana e per difenderne l’onorabilità», ha dichiarato Funaro.

La Fondazione ha avviato il ricorso immediatamente dopo la comunicazione del declassamento, sottolineando che le motivazioni della commissione ministeriale appaiono «totalmente pretestuose e non supportate né sotto il profilo tecnico né sotto quello artistico». La sindaca ha affermato che si tratta di «un attacco senza precedenti a un’istituzione culturale dalla lunga e importante storia come il Teatro della Toscana e alla sua direzione artistica».

Funaro ha ricordato l’importanza storica del Teatro della Pergola: «È uno dei più antichi teatri d’Italia, vanta una storia secolare e dal suo palcoscenico si sono alternati i più grandi registi e attori italiani». Ha assicurato inoltre che «noi continueremo a portare avanti tutte le attività che abbiamo programmato perché il nostro teatro rimane un’eccellenza e i fiorentini lo sanno».

Un punto critico evidenziato riguarda la composizione della commissione che ha erogato il giudizio: «La commissione ha continuato ad operare con tre membri dimissionari, una cosa mai successa, e continuando ad escludere la domanda a priori nonostante l’invito da parte del Ministero ad esprimersi con la valutazione numerica, confermando, quindi, il pregiudizio e la strumentalità delle decisioni».

La sindaca ha concluso rilanciando l’impegno della Fondazione: «Andremo avanti a sostenere e valorizzare il Teatro della Toscana, a tutela di un punto di riferimento culturale, dei lavoratori, dell’onorabilità di una grande istituzione e della città di Firenze».