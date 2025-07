Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – La sala operativa della Protezione civile della Toscana ha prorogato fino a domani, martedì 29 luglio, l’allerta meteo di colore giallo a causa della perturbazione che sta interessando la regione.

Sono previsti piogge e temporali di forte intensità, in particolare nelle zone meridionali, fino al tardo pomeriggio di oggi, lunedì 28 luglio. Successivamente è atteso un miglioramento in serata, con residui rovesci localizzati soprattutto sull’Appennino fiorentino e aretino.

La Protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico fino alle 22 di oggi per tutte le aree centro-meridionali della Toscana, mentre per la Romagna Toscana e la Valtiberina la validità dell’allerta proseguirà fino alle 6 di domani mattina. Le condizioni meteo rimangono quindi caratterizzate da instabilità con precipitazioni sparse e temporali anche di forte intensità, che richiedono cautela e attenzione ai fenomeni in atto