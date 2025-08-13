Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Torna a San Quirico d’Orcia (Siena) dal 22 al 24 agosto prossimi la festa provinciale dell’Avanti, con un programma che alterna incontri politici a momenti conviviali in nome dello storico e antico giornale socialista.

L’apertura della campagna elettorale per le elezioni regionali vedrà tra gli ospiti principali, al parco Sorbellini, il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, e il presidente della Regione Toscana e candidato del centrosinistra, Eugenio Giani, che si confronteranno sabato 23 (ore 16.00) sulle sfide riformiste e le priorità che attendono il centrosinistra unito alla prova delle elezioni regionali toscane, fissate il 12 e 13 ottobre prossimi.

«Sarà un momento cruciale per il partito socialista – dice il segretario provinciale del Psi, Alfredo Ardanese -. Il dibattito, che vedrà la partecipazione di importanti figure politiche o culturali, non sarà solo un’occasione di confronto, ma anche di rafforzamento del nostro progetto politico “Avanti!,” già forte in molte regioni che andranno alle urne, e che si candida a essere l’apripista per le prossime elezioni nazionali, con l’obiettivo di riconquistare un ruolo da protagonista sulla scena politica Italiana».

La Festa sarà occasione anche per un confronto sulle politiche locali, venerdì 22 (ore 17.30), insieme a Gerardo Labellarte, commissario regionale del Psi in Toscana, Giorgio del Ciondolo, della segreteria nazionale, Alfredo Ardanese, segretario provinciale del Psi, Marco Bartoli, sindaco di San Quirico d’Orcia, ma anche per un confronto sul futuro del partito attraverso l’impegno dei giovani amministratori locali, domenica 24 (ore 10.30), insieme a Luigi Iorio, coordinatore della segreteria nazionale.

Appuntamento importante sabato 23 (ore 18.00) con la presentazione in anteprima del libro “Il Psi negli anni della Repubblica. Il caso di Siena” (Primamedia editore) di Bernardo Meoni, dedicato alla storia del Partito attraverso le vicende nazionali e locali, con particolare attenzione alla città di Siena. Nello studio viene descritto il ruolo dei socialisti per la nascita della Repubblica, i primi governi di centro sinistra negli anni Sessanta, i due governi Craxi negli anni Ottanta e, in parallelo, le alleanze politiche con il Pci per il Comune di Siena, gli scontri, i congressi, le principali figure. Per la prima volta, viene raccontata la vicenda politica del Psi di Siena dal 1944 al 1994, la sua organizzazione, composta da una federazione provinciale e 64 sezioni su tutto il territorio, e i passaggi storici che portarono quattro socialisti a ricoprire la carica di sindaco di Siena: Ugo Bartalini, Canzio Vannini, Mauro Barni e Vittorio Mazzoni della Stella.

Spazio anche a momenti più leggeri, a tavola con i piatti della cucina tradizionale toscana e valdorciana in particolare e le serate dedicate alla moda (venerdì 22, ore 21.00) e alla musica con il concerto di Belva (sabato 23, ore 21.00). Durante tutta la festa sarà possibile visitare la mostra dedicata all’Archivio storico del Psi della provincia di Siena, a cura di Alessandro Generali, recentemente recuperato e messo in sicurezza.

