PIENZA – Il Ferragosto a Pienza (Siena) è ricco di appuntamenti: dal 14 al 21 agosto otto giornate tra cultura, spettacolo, gastronomia e musica.

Due gli eventi inseriti anche nel cartellone di Valdichiana 2025, Capitale toscana della cultura: giovedì 14 agosto, alle 21.15, nel Duomo, il concerto “Twilight Prayers”, eseguito dal coro della Cattedrale di Siena, diretto dal musicista di fama internazionale Lorenzo Donati (e inserito nel programma di “Chigiana off the wall”, realizzato in collaborazione con l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese), e martedì 19, alle 18.30, la performance teatrale itinerante, con partenza da Piazza di Spagna, “Inseguendo Ceronetti”, con gli attori del Teatro dei Sensibili Guido Ceronetti, regia e coordinamento di Laura Fatini, che celebra la figura del poeta, vissuto a Cetona negli ultimi trent’anni di metà agosto.

Rimanendo alle giornate di metà agosto, dal 14 al 18, nei giardini di Piazza Alighieri, il Pienza Calcio, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, proporrà cinque serate di degustazioni gastronomiche con la formula dello street food, a base di pizza e di pesce, e intrattenimento musicale, fino alla presentazione della squadra che disputerà il campionato di Promozione, lunedì 18, alle 21.00.

Proposta molto suggestiva, il 14, dalle 21.00 alle 23.00, quando sarà possibile effettuare la visita guidata del Museo diocesano, nel Palazzo Borgia, e della cripta e dei labirinti del Duomo.

Il giorno di Ferragosto, nuovo appuntamento musicale alle 18.30, il tradizionale concerto organizzato dalla Pro Loco in Piazza Pio II, con l’Orchestra Brenta di Padova, diretta dal Maestro Daniele Trincanato, la Corale di Pienza “Benvenuto Franci”, diretta dal Maestro Marco Rencinai, e il Gruppo Corale Città di Chiusi, diretto dal Maestro Marco Zullo.

Da segnalare ancora, il 14 agosto, l’altro grande evento tradizionale della Pro Loco: alle 23.30, lo spettacolo pirotecnico che, da Via Santa Caterina, saluterà l’arrivo del Ferragosto, illuminando il meraviglioso panorama sulla Val d’Orcia, e che insieme al concerto costituisce da sempre il cuore delle celebrazioni ferragostane a Pienza.

Chiudono questa intensa “settimana lunga” altri due eventi musicali: il 20 agosto alle 21.00, il Gruppo Corale di Arcidosso, portato a Piazza Dante Alighieri dal CCN Pienza, presenterà “Juke Box”, mentre il 21 alle 18.30 la Filarmonica Pienza porterà gli Aria Sonora Quartet e le musiche di Astor Piazzolla nel cortile di Palazzo Piccolomini.

