FIRENZE – Via libera da parte del Consiglio comunale di Firenze alla costituzione di una società pubblica pluri-partecipata che gestisca le quote pubbliche di Publiacqua.

È stata infatti approvata dall’assemblea cittadina la delibera dell’assessore alle partecipate Federico Gianassi che prevede la partecipazione del Comune di Firenze ad una costituenda holding interamente pubblica che possa raggruppare in un unico soggetto la maggioranza delle quote di Publiacqua attualmente suddivise fra 48 diversi Comuni. Con la partecipazione a questa holding interamente pubblica, spiega Palazzo Vecchio in una nota, i soci pubblici – fra cui il Comune di Firenze – «vogliono superare la forte frammentarietà della compagine azionaria pubblica di Publiacqua per avere un soggetto unico più strutturato e solido che, in rappresentanza dei soci pubblici, si relazioni con il socio privato – nell’interesse della società Publiacqua – nel periodo finale della gestione dell’affidamento del servizio».