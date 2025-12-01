Tempo lettura: < 1 minuto

MILANO – Sono Trento e Bolzano le province con la migliore qualità della vita, migliorando entrambe una posizione rispetto all’anno scorso. A completare la classifica del Sole 24 Ore Udine, un altra provincia del nordest.

“Con la leadership di Trento e Bolzano, incoronate dall’edizione 2025 della Qualità della vita tra le 107 province italiane esaminate, per una volta la percezione soggettiva coincide dunque con i dati frutto di monitoraggi empirici: sono 90 gli indicatori statistici utilizzati, forniti alla redazione da fonti certificate, che misurano il benessere nei territori italiani”, afferma il Sole 24 ore.

Per quanto riguarda la Toscana Siena rimane la prima provincia al 21esimo posto (perde però sei posizioni), seguita da Pisa al 29esimo posto (guadagna cinque posizioni), terza Firenze stabile al 36esimo posto. A seguire Prato al 38esimo posto (perde sette posizioni) mentre Arezzo scivola al 44esimo posto (meno tre posizioni). Sale invece Livorno che recuperando tredici posizioni sale al 49esimo posto così come Lucca al 58esimo con un recupero di dieci posti in classifica. Chiudono Grosseto al 59esimo posto (meno tre posti) e Massa Carrara al 64esimo posto che guadagna sei posizioni.

