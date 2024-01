PISA – Il totale delle risorse ammonta a 8,3 milioni di euro. Suddivisi in quattro bandi pubblicati dall’Università di Pisa e legati alla realizzazione di progetti Pnrr dell”ateneo.

Poco meno delle metà sono destinati ed imprese ed enti locali del Mezzogiorno. Nello specifico, è possibile partecipare ai bandi a cascata per l’Ecosistema dell’innovazione The – Tuscany health ecosystem, che punta all’innovazione nelle scienze e nelle tecnologie della vita in Toscana, e per vari partenariati estesi.

Le imprese e gli enti hanno tempo fino alle 12 del 22 gennaio per partecipare al bando per il partenariato Fair presentando le proprie proposte. Hanno qualche giorno in più, invece, i soggetti interessati ai bandi per i partenariati Nest e Heal Italy, che scadono il 26 gennaio alle 12. È fissata per il 31 gennaio alle 12, infine, la scadenza per la presentazione delle proposte relative all’ecosistema The – Tuscany health ecosystem.