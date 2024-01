SIENA – Sul raccordo autostradale Siena-Firenze è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Firenze a causa di un incidente tra Poggibonsi e San Donato. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Poggibonsi Nord (km 25,400) e rientro allo svincolo di San Donato (km 35,700).

L’incidente ha riguardato un mezzo pesante che, per cause in corso di accertamento, ha parzialmente ribaltato il rimorchio perdendo parte del carico, senza coinvolgere altri veicoli.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Al momento sono in corso le operazioni di recupero del mezzo per la successiva bonifica del piano viabile.