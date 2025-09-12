Tempo lettura: < 1 minuto

PRATO – Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Prato con l’accusa di rapina aggravata e tentata violenza sessuale ai danni di un 23enne. L’episodio risale alla notte tra l’1 e il 2 settembre scorso in zona via Marconi.

Secondo la procura, la vittima, originaria straniera e residente da anni in città, è stata aggredita da un gruppo di tre uomini mentre si trovava insieme a una donna in una zona poco illuminata. I tre avrebbero colpito il giovane con pugni e calci e, una volta immobilizzato, gli avrebbero sottratto un orologio, uno smartphone e alcune decine di euro. Uno dei malviventi sarebbe poi tornato indietro tentando di compiere atti sessuali contro la sua volontà.

Le grida della vittima hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i quali hanno fermato il 24enne, di origine senegalese, senza fissa dimora e irregolare in Italia, trovato con parte della refurtiva. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Le indagini proseguono per identificare gli altri due complici, che sono riusciti a fuggire. La vittima è stata trasportata in ospedale e ha ricevuto una prognosi di 20 giorni.

La procura ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini, che con la tempestiva segnalazione hanno permesso il rapido intervento delle forze dell’ordine, la cattura di un pericoloso criminale e l’immediato soccorso alla vittima.