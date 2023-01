FIRENZE – Una guida pratica su come difendersi dai rincari. L’ha diffusa l’Aduc e riguarda la possibilità di rateizzare bollette, multe e imposte varie.

“Una parola che oggi è sinonimo di vita. Non quelle rate che ci vengono proposte da venditori di ogni tipo per convincerci che, tutto sommato, si tratta solo di pochi euro al mese, ma quelle senza le quali potremmo avere seri problemi di economia individuale e domestica”, sottolinea l’associazione dei consumatori, prima di passare in rassegna le singole voci e i termini per richiedere una suddivisione degli importi.

La lista è disponibile su https://sosonline.aduc.it/scheda/rateizzazioni+bollette+multe+avvisi+cartelle_21776.php