SIENA – Se il 2022 è stato un anno intenso, il 2023 per il pronto soccorso dell’ospedale “Le Scotte” di Siena si presenta già movimentato.

Nel primo pomeriggio una fila di ambulanze in sosta temporanea caratterizzava l’ingresso. Un traffico forse in atteso, perché l’Azienda ospedaliera da alcuni giorni ha attivato il servizio “See and treat” per decongestionare gli accessi, destinando i casi di minore urgenza a vie di controllo alternativo.