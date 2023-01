SIENA – “L’afflusso di pazienti arrivati in Pronto Soccorso in questi giorni ha raggiunto numeri molto elevati. Per questo è stato attivato quanto previsto dalla delibera adottata il 2 agosto del 2022, con l’obiettivo di migliorare i flussi di pazienti e mezzi di soccorso in entrata e in uscita dal Pronto Soccorso”.

Lo sottolinea l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese a proposito dell’elevato afflusso di mezzi di soccorso nella giornata di ieri al Pronto Soccorso. “A tal proposito, attraverso il sistema di alert interno – sottolinea una nota – sono stati attivati altri posti letto per ricoverare i pazienti in ingresso dal Pronto Soccorso, ed è stato regolarmente inviato, come previsto in questi casi, un alert al 118 per evitare di indirizzare nei momenti di maggior afflusso i codici non urgenti o minori non residenti nella zona Senese, al pronto soccorso dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Per la gestione di questi codici è regolarmente operativo all’interno del pronto soccorso l’ambulatorio “See and Treat”, gestito da personale infermieristico, un nuovo servizio, attivato nel dicembre del 2022 con professionisti che hanno seguito una specifica formazione, per trattare le casistiche con codici minori.

L’Aou Senese, nel continuare al massimo il proprio impegno nell’ambito dell’emergenza-urgenza grazie ai suoi professionisti, ringrazia il volontariato per la collaborazione e il costante supporto”.