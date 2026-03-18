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SIENA – Il cda Mps ha deciso di assegnare un bonus di 1 milione di euro all’ex amministratore delegato Luigi Lovaglio, pari al 100% della sua retribuzione fissa.

La decisione è arrivata la scorsa settimana, su proposta del Comitato Remunerazione presieduto dal vicepresidente Gianluca Brancadoro, nonostante Lovaglio sia stato estromesso dalla lista per il rinnovo del cda.

Il premio sarà erogato con un piano differito: il 48,80% in contanti e il 51,20% in strumenti finanziari. Di questi, il 40% arriverà subito (up-front), mentre il 60% sarà distribuito in 5 anni.

Lovaglio beneficerà anche di incentivi del biennio precedente. Oltre ai 2 milioni totali (fissa e variabile), riceverà circa 525mila euro in strumenti finanziari per il 2025, erogati dopo l’assemblea del 15 aprile.

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