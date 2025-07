Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE Dopo l’accelerazione delle settimane scorse [LEGGI], con la riunione fiume a Roma nella sede del Pd, oggi il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, annuncia che, molto probabilmente, la ufficializzazione della sua candidatura per il secondo mandato arriverà entro fine mese.

“Penso che per fine luglio si possa arrivare a definire, chiarire e ufficializzare la candidatura del centrosinistra”, ha detto a margine di un incontro. Poi, Giani non ha mancato di sottolineare che a sbloccare definitivamente le cose sarebbe stata la positiva soluzione della vicenda in Campania dove si sarebbe trovato un accordo tra Pd e M5S per la candidatura dell’ex presidente del Senato, Roberto Fico. La cosa evidentemente aiuterebbe anche i Cinque Stelle toscani a eliminare ogni riserva per l’avvio anche in Toscana del campo largo.

Intanto, è notizia di queste ore, anche il centrodestra starebbe accelerando su Alessandro Tomasi candidato e nel pomeriggio sarebbe in corso una riunione a Palazzo Chigi.

