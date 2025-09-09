Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Listino bloccato e deroghe agli assessori uscenti Simone Bezzini, Alessandra Nardini e Leonardo Marras.

È quanto deciso della direzione regionale del Partito democratico che si è riunita ieri sera a Firenze per delineare il quadro dei candidati al Consiglio regionale a sostegno di Eugenio Giani.

Il Pd in Toscana ricorre, così, per la prima volta nella sua storia, al listino bloccato per le prossime regionali, con le presenze di Iacopo Melio (consigliere uscente in quota Schlein e campione di preferenze alle scorse consultazioni toscane), Gianni Lorenzetti (sindaco di Montignoso, anche lui area Schlein) e Simona Querci (dem a Pistoia).

Oltre al listino bloccato sono state votate, e dunque concesse, le deroghe agli assessori regionali uscenti, per un terzo mandato, Simone Bezzini, Alessandra Nardini, Leonardo Marras e al presidente uscente del Consiglio toscano Antonio Mazzeo. L’assessora uscente Serena Spinelli non ha bisogno della deroga visto che nel 2020 venne eletta non nel Pd.