Tempo lettura: < 1 minuto

PONTEDERA – Salta la Festa dell’Unità nel quartiere Fuori del Ponte a Pontedera, nella provincia di Pisa, che era in programma stasera.

La decisione arriva nel pieno delle tensioni legate all’esclusione dell’assessora comunale della città della Vespa, Sonia Luca, dalle liste del Partito democratico per le elezioni regionali.

L’assenza del nome di Luca, data per certa fino a due giorni fa, ha scatenato proteste nel partito e nel territorio, con minacce di dimissioni e scissioni. A Pontedera si parla apertamente di una rottura, con iscritti pronti a restituire la tessera e con il sindaco Matteo Franconi in prima linea per chiedere un ripensamento.

Nelle ultime ore si è fatta strada anche l’ipotesi di una rinuncia da parte di Katia Lazzereschi, tesoriera del Pd di Santa Maria a Monte, per consentire il reinserimento di Luca. Al momento, però, non risultano soluzioni condivise.

Sul caso è arrivata anche una presa di posizione ufficiale da parte di undici sindaci della provincia di Pisa. Nel documento firmato da Franconi e dagli amministratori di San Miniato, Vicopisano, Calcinaia, Santa Luce, Peccioli, Vecchiano, Buti, Crespina Lorenzana, Bientina e Palaia, l’esclusione di Luca viene definita “una scelta inspiegabile nel metodo prima ancora che nel merito”. I sindaci chiedono al commissario regionale Vinicio Peluffo (il Pd provinciale pisano è infatti recentemente stato commissariato) e al segretario Emiliano Fossi di intervenire affinché le candidature tornino a rispecchiare “il valore dell’ascolto e del confronto” espressi dal territorio.

Insomma, in una situazione tanto tesa in cui l’unità sembra lontana, la festa sarebbe sembrata un vero ossimoro