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Rick Rubin, secondo MTV è “il più importante produttore degli ultimi 20 anni” (2007). Mentre Time lo inserisce nella lista annuale delle 100 persone più influenti del mondo.

A lui si devono l’ascesa commerciale e la formazione artistica della musica hip hop degli anni Ottanta. Produttore di LL Cool J, Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy, Geto Boys.

Poi, con la sua etichetta American Recordings, ha segnato dischi fondamentali quali quelli d +Johnny Cash, Metallica, Danzig, Slayer e Slipknot. Ma anche Mick Jagger e Tom Petty, AC/DC, Aerosmith e Audioslave, fino al rock alternativo con Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, System of a Down, Weezer e Strokes, il pop con Mel C, Shakira e Adele e ancora l’hip hop con Jay-Z e Kanye West.

Da qualche anno, il produttore californiani ha trovato in Valdelsa il suo rifugio, nelle campagne di Casole d’Elsa. E per non farsi mancare niente ha nel 2024 ha organizzato nel centro storico di Casole il “Festival of the sun” in occasione del Solstizio d’estate.

in gran segreto, e con solo un post sul suo profilo Instagram richiamò migliaia di persone in paese che, senza sapere chi avesse suonato, seguirono il guru del rock. Videro così salire sul palco Jovanotti [VIDEO], Madame, Riccardo Scamarcio con Benedetta Porcaroli, GianMaria, James Blake, Fiammetta Cicogna e Dario Mangiaracina, chitarrista della band “La rappresentante di lista”. Sul palco in piazza della Libertà si esibì anche Beth Ditto con i suoi Gossip, gruppo prodotto proprio da Rick Rubin e i canadesi Arcade Fire.

Lo scorso anno, nessun Post e niente festival. Quest’anno invece ecco un nuovo Post e poi una Storia, nella quale annuncia per oggi, sabato 20 giugno, tre location, Mensano, Monteriggioni e Abbadia Isola e tre diversi orari (15, 17.30 e 21.00). Cosa accadrà nessuno può saperlo. Ma la curiosità di vedere salire sul palco qualche grande nome legato a Rubin da amicizia e collaborazione non manca. E su Repubblica si fanno i nomi di Eminem e dei Red Hot Chili Peppers. Possibile?