FIRENZE – Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, la Giunta, su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, ha approvato lo stanziamento di 7 milioni e 850mila euro per consentire il pagamento di tutte le domande di saldo relative alle campagne viticole 2018/2019 e 2019/2020, nonché delle eventuali domande di saldo, relative alle campagne successive, che saranno presentate entro il 15 ottobre 2022.

Il pagamento dei saldi relativi alle campagne viticole 2020/2021 e 2021/2022 sarà dunque effettuato rispettivamente entro il 15 ottobre 2024 e il 15 ottobre 2025, in seguito alla concessione della proroga che è stata fortemente richiesta ed auspicata dai viticoltori toscani.

ARTEA, successivamente alla pubblicazione della delibera della Giunta, individuerà il temine esatto per la presentazione delle domande di saldo sia per la campagna viticola 2020/2021 sia per quella 2021/2022.