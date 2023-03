PIOMBINO – Un’assemblea pubblica, in programma il 3 aprile dalle ore 17 alle ore 19, al Centro Giovani per discutere delle iniziative più incisive da intraprendere per dire ancora no al rigassificatore nel porto di Piombino.

L’annunciano il Comitato Salute Pubblica, La Piazza, Liberi insieme per la Salute e il Gazebo 8 Giugno. Per le associazioni sarà l’occasione per dare anche alcune informazioni inerenti la procedura in corso della quale – sottolineano – “non si hanno notizie sullo stato delle prescrizioni impartite dagli enti, non si hanno notizie sul Rapporto Definitivo di Sicurezza, non si hanno notizie sulla Autorizzazione Integrata Ambientale, nessun chiarimento sui contrasti tra pareri di alcuni importanti enti e autorità”. “Tutto questo mentre il Commissario concede a Snam una ulteriore proroga fino al 26 giugno per indicare dove spostare la nave, allo scadere dei tre anni dalla permanenza nel porto di Piombino”.