FIRENZE – Ultimo saluto di Firenze a Roberto Cavalli, morto venerdì a 83 anni. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Miniato a Monte da padre Bernardo Gianni.

“Ognuno di noi ha un motivo di gratitudine nei suoi confronti e dobbiamo ricordarlo per il suo esempio e per la sua dedizione straordinaria al lavoro, oltre che per l’amore che aveva per la vita”, ha detto nell’omelia.

Tanti i personaggi noti presenti. Da figure del mondo della moda, come Leonardo Ferragamo a Roberto Scervino, a personaggi dello spettacolo, come Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. In prima i famigliari dello stilista: la moglie Sandra Bergman Nilsson e i suoi sei figli. Proprio una delle figlie di avalli, Rachele, ha riservato una critica al capoluogo toscano: “La città di Firenze non lo ha ricordato abbastanza e per come meritava”.

Il corpo di Roberto Cavalli per volontà dei familiari sarà cremato e le urne saranno conservate poi nella cappella di famiglia nel cimitero di San Miniato a Monte a Firenze.