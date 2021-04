PISA – Ryanair ha annunciato l’operativo per l’estate 2021 su Pisa con 191 voli settimanali verso 46 rotte, tra cui 3 nuove per Leopoli, Palma di Maiorca e Skiathos, attive da luglio con due frequenze settimanali.

L’operativo di Ryanair per l’estate ‘21 su Pisa includerà anche collegamenti con destinazioni turistiche come Lisbona e Malta, con mete ideali per un city break come Siviglia e Londra, nonché collegamenti domestici con Brindisi e Cagliari.

“Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni – ha detto il direttore marketing e digital Ryanair Dara Brady – continueranno nei prossimi mesi il traffico aereo è destinato a crescere questa estate. I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo”.

“Siamo convinti che l’estate 2021 possa rappresentare il punto di inizio di una progressiva ripartenza dei movimenti globali e, di conseguenza, del traffico aereo – ha detto Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti – Per questo motivo, la notizia della programmazione dell’operativo di Ryanair, una delle più importanti compagnie aeree al mondo, da e per l’aeroporto di Pisa costituisce per noi una grande iniezione di fiducia nel futuro”.