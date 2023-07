PIOMBINO (LI) – Cantautore, poeta, avventuriero, Fabrizio De André è stato uno dei più grandi artisti del nostro secolo.

I suoi dischi non raccolgono solo meravigliose canzoni, ma sono navi che salpano ogni volta verso un nuovo mondo da scoprire: dai cantori francesi, ai porti del Mediterraneo, fino alla scoperta dell’America di Bob Dylan. Dylan e De André si incontreranno nei racconti di Scarlet Rivera e Dori Ghezzi, figure femminili fondamentali nelle rispettive vite artistiche: la celebre cantante Dori Ghezzi, moglie di Fabrizio De André, compagna di una vita, sua confidente privilegiata e Scarlet Rivera che ha folgorato Dylan col suo violino. La magia di questo incontro andrà in scena domenica 16 luglio a Piombino per la prima serata della quarta edizione del Festival 20Eventi, organizzato dal Comune di Piombino e da Pro Loco Piombino. Una serata organizzata in collaborazione con la Fondazione De Andrè.

“Le opere di Dylan, Cohen e Fabrizio – dichiara Dori Ghezzi, presidentessa della Fondazione De Andrè – sono così ricche di bellezza che la sola idea di partecipare a un incontro dedicato a questi grandissimi artisti mi affascina ed entusiasma. Posso addirittura affermare di aver conosciuto artisticamente Dylan e Cohen prima di De André, e negli anni è stato poi splendido condividere con Fabrizio la passione verso questi due grandi della musica che Fabrizio ha molto amato e, come sappiamo, tradotto. Ho avuto peraltro la fortuna di apprezzare anche umanamente Leonard Cohen avendolo conosciuto e incontrato più volte di persona. Così come avvenuto in tempi più recenti anche con Scarlet, splendida, nuova, compagna di viaggio”.

Non è un caso che questo evento in anteprima mondiale si svolgerà in una città di mare e di porto come Piombino, proprio a fianco del Porticciolo di Marina, da qualche anno teatro estivo del Festival 20Eventi.

“È un grande orgoglio per noi – dichiara Sabrina Nigro, assessore al Turismo – accogliere Dori Ghezzi e la Fondazione De Andrè tra i partner del nostro Festival: grazie a questa sinergia possiamo vantare una serata di grandissimo fascino e di altissima qualità per inaugurare la quarta edizione. Sarà certamente uno spettacolo senza precedenti”.

Uno spettacolo musicale con un cast straordinario composto da Dolcenera, Raiz, Sarah Lee Guthrie (figlia di Arlo e nipote del leggendario Woody Guthrie), il rocker di Chicago Michael McDermott (Premio Tenco 2022), Jesper Lindell (astro nascente del rock svedese) e una big band in cui spiccano il batterista di Leonard Cohen, Rafael Gayol, il chitarrista di Francesco De Gregori, Alex Valle, il celebre trombettista Raffaele Kohler e la violinista di Bob Dylan e della Rolling Thunder Review, Scarlet Rivera, ribattezzata da Martin Scorsese “The Queen of Swords, Regina di Spade”.

“Dylan è l’uomo che mi ha cambiato la vita – racconta Scarlet Rivera – è stato il mio simple twist of fate, un pomeriggio di giugno del 1975 sulla tredicesima strada nel Greenwich Village. Ero arrivata a New York da Chicago con un biglietto di sola andata, sapevo che qualcosa di grande sarebbe accaduto ma non sapevo cosa fino al momento in cui sono entrata in studio di registrazione con lui. Mi ha fatto suonare su tutte le canzoni del disco che stava registrando. Quel disco era Desire e uscì qualche settimana dopo col mio violino che prese il posto delle chitarre di Eric Clapton che aveva suonato prima di me. Probabilmente a Eric Clapton questo cambiò poco, per me invece fu l’inizio di tutto. A Piombino suonerò il mio violino con tutti e canterò Dylan, Cohen e De Andrè. Canterò Hotel Supramonte in inglese e la dedicherò alla mia meravigliosa amica Dori”.

