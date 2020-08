Casina dell’acqua a San Quirico d’Orcia, l’impianto verrà rimosso. Bando per l’affidamento a nuovo gestore

«Il Comune provvederà, entro i prossimi giorni, alla rimozione dell’attuale casina dell’acqua Tvb installata nel 2018 in via Santa Caterina per poter poi procedere, nel più breve tempo possibile ad un nuovo bando per individuare il nuovo gestore del servizio». Ad affermarlo il vice sindaco Marco Bartoli dopo i continui disservizi nell’erogazione dell’acqua. L’erogazione del servizio, in conseguenza delle disposizioni dell’emergenza sanitaria, era stato sospeso in via temporanea ma la società gestrice aveva comunicato di non essere più in grado di mantenere il servizio. In seguito ai ripetuti solleciti da parte dell’Amministrazione comunale circa il mancato svolgimento del servizio, la decisione di procedere con la messa a bando per un nuovo affidamento. «I tempi – assicura il vice sindaco Bartoli – compatibilmente con lo smantellamento dell’attuale casina e lo svolgimento della procedura saranno comunque brevi. Purtroppo abbiamo ereditato un servizio – conclude Bartoli – il cui gestore a cui era stato affidato si è nel tempo rivelato poco affidabile in termini di manutenzione dell’impianto. Ci siamo immediatamente attivati, nei tempo e nelle modalità previste dall’affidamento per ridurre il disagio che contiamo a questo punto di risolvere definitivamente».