I Colori del Libro Christmas Edition per regalare emozioni e riscoprire la magia del Natale

Quattro video-letture per regalare emozioni e, al contempo, riscoprire la magia del Natale in un anno decisamente “complicato”. Il 25 e 26 dicembre, l’1 e 6 gennaio andrà in onda sulla pagina Facebook del Comune di San Quirico d’Orcia e della Biblioteca comunale, oltre che sui profili social di Toscanalibri.it (Facebook, Instagram, YouTube), la Christmas Edition de I Colori del Libro. Protagonisti saranno i libri, mai come in questo momento preziosi alleati nella ricerca di un po’ di spensieratezza. A prestare la propria voce le scrittrici Simona Bertocchi, Elisa Mariotti, Francesca Petrucci ed Elena Torre che spazieranno tra i grandi classici della “letteratura natalizia” senza tralasciare i racconti della tradizione popolare.

Il programma Il 25 dicembre (ore 17) verrà pubblicato il video in cui Simona Bertocchi legge un estratto da “Piccole donne” di Louisa May Alcott. Il 26 dicembre (ore 17) protagonista sarà Elisa Mariotti con “Un canto di Natale” di Charles Dickens. L’1 gennaio (ore 17) Francesca Petrucci farà una lettura tratta da “Lettere da Babbo Natale” di John R. R. Tolkien. Infine, il 6 gennaio (ore 17), Elena Torre condurrà un viaggio nella tradizione popolare attraverso i racconti e le leggende sul Natale e sull’Epifania.