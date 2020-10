La trasformazione digitale ai tempi del Covid, focus su comunicazione e innovazione per un’agricoltura 4.0

Il Coronavirus ha radicalmente cambiato lo stile di vita e le abitudini di tutto il mondo con conseguenze inevitabili per l’economia e per il lavoro. L’agricoltura è uno dei settori che ha risentito pesantemente delle novità a cui in maniera repentina e inaspettate ha dovuto adeguarsi. E proprio ai nuovi modi di comunicare e all’innovazione per una nuova agricoltura 4.0, con l’obiettivo di trasformare la recente esperienza in una nuova opportunità, l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena dedica una mattinata di riflessione dal titolo “Vendite e marketing, la trasformazione digitale ai tempi del Covid” in programma a Siena mercoledì 7 ottobre (ore 9,30 – Auditorium Via delle Arti 4).

Gli interventi Ad aprire i lavori sarà il presidente dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena, Nicola Ciuffi; seguirà la prima sessione di lavori con testimonianze e progetti delle aziende agricole ideati e sviluppati durante il lockdown. La seconda sessione dal titolo “Impatto economico, cambiamenti della comunicazione e sostenibilità e innovazione opportunità per l’agrifood” vedrà gli interventi di Alberto Mattiacci, ordinario di Marketing e Business Management della Sapienza Università di Roma; Luca Toschi, direttore del Center for Generative Communication dell’Università di Firenze e del “Lab CfGC” presso il PIN, Divisione Generative Communications Consulting; Angelo Riccaboni, presidente del Santa Chiara Lab e della Fondazione PRIMA. La terza sessione sarà dedicata a “E-commerce e settore fieristico” con interventi di Andrea Ballardini, Business Development Manager Alibaba Italia; Egidio Murru, Founder Webidoo e direttore commerciale Global Business Partner Alibaba; Mauro Bricolo, Vivino Country Manager Italia; Gianni Bruno, Exhibition Manager Wine&Food VeronaFiera; Guido Zama, responsabile Foodelizia. La quarta sessione sarà dedicata al tema del “Credito e marketing, le esperienze delle banche”. Le conclusioni saranno affidate a Federico Castellucci, presidente Federazione Nazionale di Prodotto Vino di Confagricoltura. La mattinata sarà moderata da Adua Villa, giornalista, narratrice digitale e fondatrice di Globetrotter Gourmet.