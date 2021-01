Nuove tecnologie in agricoltura, focus su aziende e digitale nel convegno online di Upa Siena venerdì 29 gennaio

Il futuro dell’agricoltura, il suo sviluppo e la sua valorizzazione passano attraverso le nuove tecnologie digitali.

Per fare un bilancio della situazione delle imprese in Italia, per approfondire tutte le opportunità in termini di risparmio e semplificazione e per presentare alcune esperienze nel settore l’Unione Provinciali Agricoltori di Siena organizza per venerdì 29 gennaio un convegno online sul tema “Aziende digitali in agricoltura, il futuro è adesso”. L’evento può essere seguito a partire dalle ore 9,30 sulla pagina Facebook “Confagricoltura Siena”.

Il convegno sarà anche l’occasione per presentare la nuova App messa a punto da Upa Siena e Confagricoltura Emilia Romagna “ConfagriApp”.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali affidati al presidente di Upa Siena Nicola Ciuffi, la prima sessione sarà dedicata a “La digitalizzazione non è più una scelta, ma una necessità. Gli aspetti istituzionali” con interventi di Pierluigi Londero, capo unità “Sostegno all’attuazione e Sigc/Iacs” della Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea; Roberto Scalacci, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana e Mario Fiorentino, Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese MISE. Si parlerà poi di “Aspetti tecnici” con Angelo Riccaboni, presidente del Santa Chiara Lab e della Fondazione PRIMA; Andrea Povellato, Research Director di CREA e Chiara Corbo, direttrice Osservatorio Smart AgriFood. L’esperienza di alcune aziende sarà raccontata nel corso della terza sessione dal titolo “Digitalizzazione delle imprese agricole e alcune realtà”: intervengono Andrea Cruciani, ceo di Agricolus; Matteo Vanotti, founder di Xfarm; Marco Antoni, ceo di Copernico e Cristiano Spadoni, business strategy manager di Image Line. A concludere il convegno la presentazione di “Confagriapp” con Gianluca Cavicchioli, direttore di Upa Siena e Guido Zama, direttore regionale di Confagricoltura Emilia Romagna. Modera il convegno Ivano Valmori.