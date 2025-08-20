Tempo lettura: 3 minuti

SIENA – Due serate imperdibili con uno dei grandi maestri del nostro tempo: venerdì 22 agosto al Teatro dei Rozzi di Siena e Sabato 23 agosto nella suggestiva cornice della Cattedrale di San Secondiano a Chiusi.

Salvatore Accardo torna protagonista del Chigiana International Festival & Summer Academy “Derive” con il tradizionale doppio appuntamento che lo vedrà esibirsi insieme al suo ensemble “Salvatore Accardo & Friends”. Un’occasione speciale per ascoltare dal vivo uno dei massimi interpreti del violino, affiancato da fidati collaboratori e giovani talenti cresciuti alla sua scuola.

Entrambi i concerti, con inizio alle ore 21.15, vedranno protagonista Salvatore Accardo, celebre violinista e figura storica dell’Accademia Chigiana, dove insegna dal 2004, dopo essere stato allievo e docente già tra il 1973 e il 1981. Accanto a lui, sul palco, l’ensemble formato da Annika Stark (violino), Francesco Fiore (viola), Cecilia Radic (violoncello) e Stefania Redaelli (pianoforte), affiancati – come da tradizione nelle recenti edizioni – da due giovani talenti formatisi alla Chigiana: Francesca Senatore, ex allieva della classe di viola e musica da camera, e Matteo Fabi, ex allievo della classe di violoncello.

Due serate di grande fascino e prestigio, con in programma due celebri composizioni, autentici capolavori del repertorio classico cameristico: la Sonata n. 2 in re minore op. 121 “Grosse Sonate” di Robert Schumann (1810–1856), che aprirà entrambe le serate, e il Sestetto n. 2 in sol maggiore op. 36 di Johannes Brahms (1833–1897).

Composta nell’autunno del 1851 e dedicata all’amico Ferdinand David – il celebre violinista per cui Mendelssohn aveva scritto il suo Concerto per violino – la Sonata n. 2 in re minore op. 121 fu ultimata da Robert Schumann a poche settimane di distanza dalla prima Sonata. Nonostante la crescente fragilità delle sue condizioni psicologiche, Schumann trovò in quel periodo un sorprendente slancio creativo, portando a termine in brevissimo tempo due opere cameristiche di grande impegno. Sul frontespizio autografo la partitura reca il titolo “Grande Sonata n. 2 per violino e pianoforte”. La prima esecuzione avvenne il 29 ottobre 1853, affidata a due interpreti d’eccezione: Joseph Joachim e Clara Schumann.

Il Sestetto n. 2 in sol maggiore op. 36 di Johannes Brahms, composto tra il 1864 e il 1865 per due violini, due viole e due violoncelli, fu presentato ufficialmente a Vienna il 3 febbraio 1867. Si tratta di uno dei vertici assoluti della produzione cameristica brahmsiana per soli archi, in cui il compositore esplora in profondità le possibilità timbriche e dinamiche dell’ensemble. Grazie a un sapiente intreccio di voci e a inedite combinazioni strumentali, Brahms riesce a evocare sonorità orchestrali evitando ogni rischio di uniformità. Nonostante un’accoglienza inizialmente esitante da parte della critica, il Sestetto si è affermato come un capolavoro di equilibrio formale, innovazione e intensità espressiva. Dominato da una liricità intima e da una malinconia sottilmente trattenuta, il brano racchiude anche un elemento autobiografico: nel primo movimento, Brahms inserisce un velato riferimento ad Agathe von Siebold, la donna che aveva profondamente amato e che, nell’inverno del 1859, era destinata – ma non fu – a diventare sua moglie.

Il concerto del 23 agosto a Chiusi è ospitato nella suggestiva Cattedrale di San Secondiano, una delle più antiche della Toscana, è realizzato in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. L’evento si inserisce nel programma di Chigiana – Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura, portando la grande musica da camera in un luogo di profonda bellezza e suggestione storica.

Biglietteria e informazioni – Per il concerto del 22 agosto i biglietti sono disponibili online e presso la biglietteria di Palazzo Chigi Saracini (lunedì-sabato ore 11-18); presso il luogo del concerto, due ore prima dello spettacolo: www.chigiana.org; 0577220922 (ore 11-18 dom chiuso); biglietteria@chigiana.org. Per il concerto del 23 agosto info sul sito https://www.valdichiana2025.it/. Ingresso gratuito e senza prenotazione.

