ROMA – In soccorso del Castello di Sammezzano, nel comune di Reggello (Firenze), si muovono i parlamentari toscani del Pd con un’interrogazione al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

L’atto è firmato da Dario Parrini e sottoscritto dai senatori Silvio Franceschelli e Ylenia Zambito. “Il Castello, bene di interesse pubblico ma di proprietà privata, è in stato di semiabbandono da oltre 20 anni, tra aste e fallimenti, e chiuso al pubblico. È soggetto a un deterioramento che rischia di compromettere in maniera irreversibile la struttura. Per questo chiediamo se il Ministero abbia preso in esame la vicenda del Castello e del suo parco e se intenda procedere alla confisca, come prevede la legge in caso di patrimoni artistici danneggiati, o acquistarlo, così da consentirne la piena valorizzazione e fruibilità”, ha affermato Parrini.

“Tra l’altro, alcuni mesi fa, l’onorevole Vittorio Sgarbi aveva proposto proprio l’acquisto del castello da parte dello Stato – ha aggiunto il senatore. Oggi, in qualità di sottosegretario alla cultura, può dare un contributo concreto al raggiungimento di quell’obiettivo da lui stesso indicato con forza”.

A Parrini è arrivato il ringraziamento di Cristiano Bennuncci, ex sindaco di Reggello e adesso Consigliere regionale: “Salvare il castello dal degrado è ormai un’emergenza non rimandabile e tutte le istituzioni, ciascuna per le loro competenze, devono fare la loro parte. Ovviamente, tra queste,anche il Governo”.