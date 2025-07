Tempo lettura: < 1 minuto

SAN QUIRICO D’ORCIA – Novità per la viabilità nel centro abitato di San Quirico d’Orcia. Mercoledì 30 luglio inizieranno i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dopodiché entreranno in vigore, seppur in via sperimentale, alcuni sensi unici di marcia.

“In alcune vie del centro abitato e soprattutto in alcuni periodi dell’anno – spiega il sindaco di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli – si evidenzia una situazione di traffico intenso ed una contemporanea mancanza di posti auto. Con il senso unico di marcia, saranno realizzati parcheggi nei tratti interessati. Obiettivo è proprio quello di garantire una maggiore fluidità e sicurezza della circolazione stradale nonché incrementare posti auto in queste vie”.

Nello specifico le modifiche alla viabilità riguardano: Via Giacomo Leopardi, senso unico a salire nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Ugo Foscolo ed il civico n. 26 e istituzione di parcheggi sul lato sinistro. Via Simone Martini, senso unico a scendere nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Santa Caterina da Siena, e realizzazione parcheggi. Via Santa Caterina da Siena (a salire – da Via Sano di Pietro) dal civico n.10 (doppo ingresso supermercato Coop) al n. 40, intersezione con Via Giosuè Carducci. Via Fratelli Pistoi e Via della Resistenza, senso unico a scendere (fino a intersezione con Via Dante Alighieri) e parcheggi sul lato destro.