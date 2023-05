SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) – Si chiama Visit San Quirico ed è il nuovo progetto di posizionamento turistico di San Quirico d’Orcia e Bagno Vignoni che sarà presentato venerdì 12 maggio (ore 18 Salone Alessandro Magno, Palazzo Chigi).

Progettato e realizzato dal Comune, non è solo progetto di marketing turistico ma la vera e propria costruzione di un’infrastruttura digitale e la creazione di strumenti e attività per entrare in contatto con le diverse tipologie di potenziali turisti interessati al territorio nel cuore della Val d’Orcia.

“Obiettivo del progetto – sottolinea Marco Bartoli assessore al turismo – è quello di mantenere elevati i brand San Quirico d’Orcia e Bagno Vignoni, generare un passaparola concreto ed efficace che alimenti un diffuso sentimento positivo rispetto al nostro territorio e promuovere San Quirico e Bagno Vignoni a livello nazionale e internazionale come centri della Val d’Orcia, il paesaggio, valorizzare il riconoscimento Unesco, l’acqua termale, il trekking, la cultura e le tradizioni locali ma anche gli eventi e l’enogastronomia. Ma soprattutto gestire in futuro turisti e cittadini felici attraverso una narrazione che parta dal territorio e non stereotipata”.

Il progetto ha visto l’ideazione, progettazione e realizzazione della nuova identità visiva turistica di San Quirico d’Orcia e Bagno Vignoni, la realizzazione di una nuova infrastruttura digitale per l’operazione di marketing turistico in coerenza con le linee guida regionali con l’attivazione dei domini www.visitsanquirico.it e www.visitbagnovignoni.it ; inoltre, la realizzazione di foto e riprese video, contenuti testuali in lingua italiana e inglese, la brandizzazione dei nuovi profili social con la programmazione di nuove attività di promozione e la progettazione, realizzazione e riorganizzazione della cartellonistica turistica su Bagno Vignoni, con la mappatura dei nuovi cartelli, coordinati con la nuova identità visiva.

Una nuova strategia di promozione all’insegna della digitalizzazione, di una forte e riconoscibile identità visiva e dell’accessibilità a tutte le tipologie di turisti.