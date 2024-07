FIRENZE – Il presidente Eugenio Giani punta a ricavare 15 milioni. I conti devono essere ancora fatti, ma anche nel caso il guadagno fosse inferiore, queste risorse potrebbero essere impiegate per abbattere le liste di attesa o nelle corsie di emergenza.

L’intenzione della regione è di far pagare le spese sanitarie per intero a chi arriva da Paesi al di fuori dell’Unione Europea. Ci sarebbe poi la volontà di recuperare i soldi dei ticket bianchi e azzurri che nel tempo non sono stati pagati. La misura per i turisti dovrebbe essere applicata entro fine mese. Già la prossima potrebbe passare dalla Giunta e prendere una forma definitiva.