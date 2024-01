MARINA DI CARRARA – Con l’ingresso odierno sono mille i migranti sbarcati a Marina di Carrara nel 2023. Gli arrivi sono nove. Nell’ultimo la Sea Watch ha a bordo 119 persone.

“Sessanta migranti saranno accompagnati nel Lazio, gli altri 59 resteranno in Toscana distribuiti tra le varie aree”, ha detto il viceprefetto di Massa Carrara, Andrea Leo. Ad attendere lo sbarco lungo la banchina del porto, volontari, il supporto sanitario e le forze dell’ordine, oltre al personale dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto.

I migranti riceveranno i primi controlli a bordo, per poi essere fatti scendere a piccoli gruppi e accompagnati con i pullman nel vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere, per le successive procedure di identificazione e controlli medici. Poi i migranti partiranno per le strutture di accoglienza selezionate.