SIENA – In questo 2023 ci lasciamo alle spalle un anno caratterizzato, in Toscana, da avvenimenti naturali straordinari: le scosse di terremoto di Marradi e Siena e le alluvioni del Mugello e della Piana ci dicono che viviamo un territorio sempre più fragile rispetto alla cui manutenzione è necessario programmare, investire risorse e soprattutto intervenire.

Ma il 2023 va in soffitta con ancora la guerra in Ucraina che non accenna a placarsi a cui si è aggiunta la guerra nella striscia di Gaza con inevitabili ripercussioni anche in Europa e nel nostro Paese dal punto di vista economico e sociale.

L’anno che si chiude è stato segnato dalle elezioni amministrative nei capoluoghi toscani in cui il centrodestra si è affermato in modo netto, dagli sbarchi di migranti a Carrara e Livorno e da alcune delle questioni che, nella nostra regione, tengono aperto il dibattito ormai da mesi: la nascita della maxi Multiutility dei servizi, il futuro del Biotecnopolo di Siena fermo al palo, il rigassificatore di Piombino e il destino di Montepaschi sempre meno banca del territorio. Senza dimenticare le tante crisi aziendali ancora irrisolte.

Nel 2023 la Toscana ha perso alcuni dei suoi figli: ci hanno lasciati l’attore Francesco Nuti e i vignettisti Staino e Fremura, ma anche Silvio Berlusconi e Giorgio Napolitano le cui vite si sono intrecciate alla nostra regione.

Vi abbiamo raccontato attraverso le pagine del nostro giornale i principali fatti di cronaca che hanno interessato la nostra regione come la tragica morte della psichiatra pisana Barbara Capovani, il processo Ciatti e la condanna in primo grado per violenza sessuale di Manolo Portanova. Lo abbiamo fatto, com’è nella nostra vocazione, con un occhio attento ai territori, anche i più marginali per non interrompere quel filo di Arianna che deve continuare a legare i cittadini all’informazione e così continueremo a fare anche nel 2024. In questo articolo vi riproponiamo i principali accadimenti del 2023 augurando un buon anno a tutti voi, nostri lettori.

Gennaio

In Toscana aumentano i reati di mafie e terrorismo. Tra il 2021 e il 2022 +115% (agenziaimpress.it)

La multiutility regionale prende forma: sottoscritto l’atto di fusione (agenziaimpress.it)

Ad Armando Punzo il Leone d’oro alla carriera per il teatro (agenziaimpress.it)

Arresto Messina Denaro, i soggiorni e le cure del boss tra Pisa, Valdera, Cascina e l’inchiesta de L’Espresso (agenziaimpress.it)

Febbraio

La vittoria di Schlein e il futuro del Pd, Verzichelli: “Fatto epocale” (agenziaimpress.it)

Pereira si dimetta da sovrintendente del Maggio musicale fiorentino (agenziaimpress.it)

Nidi gratis con Isee sotto i 35mila euro: interessate 10mila famiglie (agenziaimpress.it)

Terremoto a Siena, evacuate tre famiglie in centro (agenziaimpress.it)

Marzo

Rigassificatore, Giani: Arrivo della Golar Tundra è Toscana del fare (agenziaimpress.it)

Blitz degli ambientalisti a Palazzo Vecchio. Vernice arancione sulla facciata. Il Sindaco Nardella la ripulisce (agenziaimpress.it)

Torture in carcere, condannati i cinque agenti di San Gimignano (agenziaimpress.it)

Genova capitale italiana del libro 2023. Firenze e San Quirico d’Orcia si fermano in finale (agenziaimpress.it)

Condanna Portanova, depositate le motivazioni della sentenza (agenziaimpress.it)

Aprile

Morta la psichiatra pisana aggredita da un ex paziente. Arrestato l’assassino (agenziaimpress.it)

Munzir dice addio all’Italia: nuova vita in Germania per gli El Nezzel (agenziaimpress.it)

Ad 87 anni è morto Alberto Fremura, maestro di satira | Agenziaimpress.it

Maggio

Strage Georgofili: 30 anni fa l’attentato, la Toscana ricorda le vittime di mafia (agenziaimpress.it)

Pisa, Siena, Massa. Centrodestra pigliatutto ai ballottaggi in Toscana (agenziaimpress.it)

Elezioni, Fabio trionfa a Siena: la prima donna a Palazzo Pubblico (agenziaimpress.it)

Michele Conti proclamato ufficialmente sindaco di Pisa (agenziaimpress.it)

Giugno

Procura di Genova archivia pm del caso Rossi: “Indizi non occultati” (agenziaimpress.it)

E’ morto a 68 anni l’attore Francesco Nuti (agenziaimpress.it)

Siena e Berlusconi storia lunga 50 anni: dai prestiti al Ruby Ter (agenziaimpress.it)

Luglio

Stop ai rintocchi dell’orologio in piazza a Pienza, dà fastidio ai turisti (agenziaimpress.it)

Giani: Toscana Strade, ecco le prime due priorità. Da Pontedera a bivio Pi-Li e da Scandicci a Lastra a Signa (agenziaimpress.it)

Nuova legge toscana sui tartufi. E’ scontro totale. Cia: penalizza gli imprenditori agricoli e favorisce gli hobbisti (agenziaimpress.it)

Alice Volpi iridata nel fioretto: secondo titolo per l’atleta senese (agenziaimpress.it)

Maggio musicale fiorentino, proclamato lo stato di agitazione (agenziaimpress.it)

Omicidio Ciatti, confermata condanna a 23 anni per l’assassino (agenziaimpress.it)

Agosto

Open arms, fermo amministrativo per soccorso a 132 persone. Schlein: reato di solidarietà (agenziaimpress.it)

Benzina, il prezzo al self continua a salire. In autostrada arriva a 2,019 euro litro (agenziaimpress.it)

Settembre

Snam: Il rigassificatore di Piombino ha un ruolo strategico. In arrivo 65 navi entro l’inverno (agenziaimpress.it)

Giorgio Napolitano e quell’idea di Europa da far contare nel mondo. Le volte del presidente emerito a Siena e la medaglia d’oro ai gigliesi (agenziaimpress.it)

E’ morto Matteo Messina Denaro. I soggiorni del boss in Toscana (agenziaimpress.it)

Terremoto a Marradi. La Toscana dichiara lo stato di emergenza regionale (agenziaimpress.it)

Università. Non brillano quelle toscane. Firenze, Pisa e Siena non competitive in Europa (agenziaimpress.it)

Vendemmia, dal 2017 mai così magra: in Toscana giù del 20% (agenziaimpress.it)

Ottobre

Tour de France al via dall’Italia. Partenza da Firenze. Svelato il tracciato (agenziaimpress.it)

E’ morto Sergio Staino, il vignettista ‘papà’ di Bobo (agenziaimpress.it)

Nel Pisano il primo monastero buddista scavato nella roccia (agenziaimpress.it)

Confermata dalla Cassazione l’assoluzione per Mussari e Vigni (agenziaimpress.it)

Novembre

Toscana indietro per qualità della vita: tre province nelle prime 40 (agenziaimpress.it)

Biotecnopolo, l’operazione fantasma che fa tremare (ancora) Siena (agenziaimpress.it)

Maltempo. La Toscana dichiara lo stato d’emergenza. Situazione grave (agenziaimpress.it)

Mps, il Mef avvia la procedura accelerata per la cessione del 20% del capitale della banca (agenziaimpress.it)

Dicembre

Eseguito un suicidio assistito in Toscana: è avvenuto a Pisa (agenziaimpress.it)

In Val d’Orcia e in Maremma non ci sarà il deposito per le scorie nucleari. La Toscana fuori dalle aree scelte (agenziaimpress.it)

La Valdichiana Senese, unica toscana, tra le dieci finaliste a Capitale Italiana della Cultura 2026 (agenziaimpress.it)

Lajatico dice no alla fusione con Peccioli: contrari il 68,17% (agenziaimpress.it)

Mps, assolti in appello Profumo e Viola: titolo in rialzo di oltre il 2% (agenziaimpress.it)