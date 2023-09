PIOMBINO – “Confermiamo il ruolo strategico di Piombino e Ravenna che ci consentiranno di avere 28 miliardi di metri cubi di importazione di Gnl al Nord, dove si concentra la maggior parte del consumo”.

A dirlo Stefano Venier amministratore delegato di Snam che su Piombino ha poi aggiunto “nell’ultimo trimestre sono in arrivo 12 navi per 1,4 miliardi di metri cubi e 44 navi per tutto l’inverno”.

Venier ha anche confermato gli interventi per la messa in funzione del rigassificatore galleggiante di Ravenna “si realizzeranno entro la fine del 2024”. “Stiamo realizzando il collegamento con la rete nazionale – ha aggiunto – e siamo al lavoro a mare dalla fine della pausa estiva”.