SIENA – L’atteggiamento della multinazionale americana Whirlpool “è assolutamente inaccettabile. Ieri non si sono presentati al tavolo al Mise, per un incontro programmato dai ministri Giorgetti e Orlando.

Noi dobbiamo incontrare Whirlpool perché siamo interessati a capire la qualità e il profilo degli investimenti che devono essere realizzati nel nostro Paese. Abbiamo presidi importanti, 5.000 posti di lavoro da tutelare, da salvaguardare e la multinazionale non può dire che parlerà con le istituzioni nazionali e con il sindacato dopo che anticipa in Borsa la sua strategia industriale. E’ un atto irriguardoso”. Lo ha detto a Siena, dove si trova per un convegno, il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.

“Dobbiamo richiamare le grandi imprese, soprattutto quelle estere, al rispetto delle relazioni sindacali e ad avere un atteggiamento di vera responsabilità sociale perché qui ci sono in gioco migliaia e migliaia di posti di lavoro”, ha aggiunto Sbarra. “Questi atteggiamenti – ha proseguito – sono analoghi a quelli di chi vuole operare atti di pirateria industriale, ecco perché Whirlpool deve immediatamente trovare lo spazio da dedicare al confronto con le istituzioni e con il sindacato”.