CHIUSI DELLA VERNA – Nella notte del 5 dicembre sono state rilevate più scosse di terremoto al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna, nell’area compresa tra i comuni di Chiusi della Verna (Arezzo) e Verghereto (Forlì-Cesena).

Lo sciame sismico è risultato di modesta energia, tuttavia numerosi eventi sono stati chiaramente percepiti dalla popolazione. I dati forniti dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, indicano che tra le 22:38 di ieri sera e le 3:36 di questa notte l’epicentro delle scosse è stato individuato in una zona di confine tra le due regioni, tra Chiusi della Verna e Verghereto. Le magnitudo rilevate oscillano tra 2 e 2,5, con alcune scosse avvertite dalla popolazione.

Al momento non risultano criticità significative né segnalazioni di danni a persone o cose, e non sono pervenute chiamate alle forze dell’ordine.

