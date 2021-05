Luciano Modica, ex rettore PISA – E’ morto improvvisamente questa mattina, per un malore, il professor, ex rettore dell’Università di Pisa, senatore e sottosegretario di Stato al Ministero dell’Università e della Ricerca.

Nato a Catania il 4 gennaio del 1950, era stato allievo alla Scuola Normale Superiore di Ennio De Giorgi e di Enrico Bombieri, e dopo la laurea in matematica aveva intrapreso la carriera universitaria diventando, appena trentenne, professore ordinario di analisi matematica all’Università di Pisa. Aveva ricoperto la carica prima di direttore di dipartimento e poi, dal 1993 al 2002 quella di rettore.

Esponente dei Democratici di Sinistra, nel 2002 si era dimesso da rettore dell’Università di Pisa per candidarsi alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002 per il Senato della Repubblica, in regione Toscana, nel collegio uninominale di Pisa, venendo eletto, con il 62,2% dei consensi, senatore della XIV Legislatura.

“Piango la improvvisa e prematura scomparsa di un grande amico, Luciano Modica, per anni bravissimo Rettore dell’Università di Pisa, poi impegnato ed efficace uomo di governo e senatore. Grande matematico. Costernato mi unisco al dolore della famiglia a nome di tutto il Pd”, ha scritto il segretario Pd, Enrico Letta, su twitter.

