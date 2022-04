ROMA – È improvvisamente mancato nella notte scorsa a Roma Massimo Cristaldi, 66 anni, figlio di Franco Cristaldi, produttore cinematografico degli anni d’oro del cinema italiano e della sua prima moglie, Carla Rosa Simonetti.

Massimo Cristaldi aveva un legame stretto con Volterra (Pisa), dove il padre acquistò la Villa di Ulignano, tutt’ora di proprietà della famiglia, che negli anni ’60 diventò un altro simbolo della ‘Dolce Vita’, un luogo frequentato da registi, attori e artisti di fama nazionale e internazionale. Massimo Cristaldi aveva cominciato fin da ragazzo a lavorare col padre raccogliendone poi l’eredità. Con la sua Cristaldi Pics ha prodotto numerosi lavori di assoluta qualità come ad esempio Sicilian Ghost Story (2016 ), Salvo (2013), Tiberio Mitri – Il Campione e la Miss (miniserie TV, 2010), L’Amour Caché (2007). In questi ultimi tempi era impegnato nella realizzazione di un film tratto dal libro Tu, mio di Erri De Luca, l’inizio delle riprese era in programma per il prossimo settembre. Massimo Cristaldi lascia la moglie Simona.

Queste le parole del sindaco di Volterra, Giacomo Santi: “Ci ha lasciati Massimo Cristaldi, produttore cinematografico, figlio di Franco Cristaldi e proprietario della Villa di Ulignano che per anni ha ospitato i più grandi nomi del cinema internazionale. Con lui se ne va un pezzo bellissimo della storia recente della nostra città. Condoglianze sentite alla famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene. Il nostro impegno sarà, attraverso tutte le azioni possibili, di vivificare la sua memoria”.