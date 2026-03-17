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FIRENZE – Un incidente mortale si è verificato martedì mattina all’incrocio tra via Leopardi e viale Gramsci.

Un ciclista di 78 anni, residente in città, è deceduto durante il soccorso nell’ambulanza: i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno assistito a parte del sinistro. Coinvolto un mezzo pesante utilizzato nei cantieri della tramvia. Secondo una prima ricostruzione, al semaforo rosso il ciclista si trovava accanto al camion. Al verde, avrebbe mancato il pedale, cadendo a terra. Il veicolo, partito in quel momento, lo ha investito a causa di un punto cieco.

La polizia municipale ha chiuso viale Gramsci per i rilievi e le operazioni di soccorso, spegnendo temporaneamente la porta telematica di via Alfieri per deviare il traffico. I vigili stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona per chiarire la dinamica.

L’incidente è avvenuto in un tratto critico, dove la pista ciclabile in direzione di piazza Beccaria è stata ridotta dai lavori per la tramvia. In diversi punti, lo spazio è così stretto che i ciclisti devono scendere e spingere la bici a mano per evitare scontri con i pedoni.

La chiusura ha creato forti disagi al traffico: la municipale, con 15 pattuglie sul posto, consiglia percorsi alternativi come piazza D’Azeglio. Raggiungere il quartiere Campo di Marte, a circa 5 km, richiede ora almeno 15 minuti.

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