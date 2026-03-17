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PIOMBINO – Un uomo di 60 anni, residente a Firenze, è stato sanzionato con 700 euro dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Venturina per il deterioramento e la distruzione di siti di nidificazione di rondine comune.

L’episodio è avvenuto in località Populonia, nel comune di Piombino, durante controlli sul territorio mirati alla tutela della fauna selvatica.

In queste settimane primaverili, rondini, balestrucci, rondoni e rondoni maggiori sono impegnati nella nidificazione, con nidi ben visibili sotto grondaie, terrazzi, spioventi e cornicioni di edifici pubblici e privati.

I Carabinieri Forestali di Livorno ricordano l’obbligo per tutti i cittadini di rispettare questi siti: è vietato danneggiare, disturbare, catturare o uccidere gli animali, asportare o distruggere i nidi di rondine e comprometterne gli habitat.

I divieti valgono anche durante lavori edilizi: ristrutturazioni o interventi su edifici devono adottare soluzioni che preservino i luoghi di riproduzione della fauna protetta. La tutela può estendersi oltre il periodo riproduttivo con ordinanza sindacale, dato che queste specie riutilizzano spesso gli stessi nidi per anni.

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