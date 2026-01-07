Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – La Toscana si prepara a un’altra giornata complicata a causa del maltempo. Dopo le nevicate che hanno imbiancato molte zone della regione durante l’Epifania, con fiocchi scesi anche a quote basse e disagi sulla viabilità, arriva ora il rischio ghiaccio. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per rischio ghiaccio su tutto il territorio, valida per l’intera giornata di oggi mercoledì 7 gennaio.

Secondo la Regione Toscana il pericolo di formazione di ghiaccio sarà presente già dalle prime ore del mattino, con un’intensificazione prevista dalla serata, a causa del calo delle temperature sotto lo zero e delle strade ancora bagnate o innevate. Le condizioni più critiche sono attese nelle zone interne, collinari e montane, ma il fenomeno potrebbe interessare anche aree costiere e pianeggianti.

A causa dell’allerta e delle basse temperature, diversi comuni hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, per garantire la sicurezza di studenti, insegnanti e personale.

Ecco l’elenco dei comuni interessati:

Provincia di Pisa

– Montecatini Val di Cecina

– Volterra

Provincia di Firenze

– Gambassi Terme

– Certaldo (solo scuola primaria del Fiano)

– Castelfiorentino (chiuso istituto Enriques per guasto alla centrale elettrica)

– Capraia e Limite (chiusa la scuola primaria del plesso “Marconi” per impianto di riscaldamento guasto)

– Marradi

– Palazzuolo sul Senio

– Vaglia

– Pontassieve (asilo e scuola dell’infanzia a Santa Brigida)

Provincia di Arezzo

– Poppi

– Castel Focognano

Provincia di Siena

– Castiglione d’Orcia

– Chianciano Terme

– Montalcino (solo nel capoluogo)

– Montepulciano

Provincia di Grosseto

– Montieri

Mezzi spargisale e spazzaneve sono già al lavoro in molte aree per prevenire la formazione di ghiaccio. La Protezione civile invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali e a limitare gli spostamenti non necessari.

La situazione meteo dovrebbe migliorare nei prossimi giorni, ma per oggi resta alta l’attenzione su tutta la regione.

