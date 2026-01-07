Tempo lettura: 2 minuti

ROMA – L’estrazione della Lotteria Italia, andata in onda ieri sera durante la trasmissione “Affari Tuoi” su Raiuno, ha distribuito milioni di euro in tutta Italia. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto da un biglietto venduto nella Capitale, ma la Toscana si conferma tra le regioni più fortunate, con due vincite di seconda categoria da 100mila euro ciascuna e numerose premi minori.

I due biglietti di seconda categoria toscani sono la serie G 227785, venduto a Barberino del Mugello (Firenze), e la serie Q 224705, acquistato a Civitella in Val di Chiana (Arezzo). Una pioggia di fortuna anche sui premi di terza e quarta categoria: tre vincite di terza categoria a Pistoia, Civitella in Val di Chiana (dove si trova un autogrill) e Firenze.

Per i premi da 20mila euro (quarta categoria), la regione ha centrato ben 14 vincite, con Livorno che ne ha portate a casa ben tre. Gli altri premi sono andati a Prato, Reggello, Montignoso, Pietrasanta, Lucca, Sesto Fiorentino, Lucignano, Sarteano, Firenze, Bagno a Ripoli, Civitella in Val di Chiana e Massa.

Ecco l’elenco completo dei premi milionari dell’edizione 2025-2026:

Primo premio, 5 milioni di euro : biglietto serie T 227046 , venduto a Roma

: biglietto serie , venduto a Roma Secondo premio, 2,5 milioni di euro : biglietto serie E 334755 , venduto a Ciampino (Roma)

: biglietto serie , venduto a Ciampino (Roma) Terzo premio, 2 milioni di euro : biglietto serie L 430243 , venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia)

: biglietto serie , venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia) Quarto premio, 1,5 milioni di euro : biglietto serie D 019458 , venduto a Jerzu (Nuoro)

: biglietto serie , venduto a Jerzu (Nuoro) Quinto premio, 1 milione di euro: biglietto serie Q 331024, venduto ad Albano Laziale (Roma)

Durante la diretta di “Affari Tuoi”, è stato assegnato anche il premio speciale da 300mila euro, andato a un biglietto venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.

La Lotteria Italia continua a regalare emozioni: chi ha conservato il biglietto controlli subito la serie e il numero sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o tramite i canali autorizzati.

