PISA – L’Università di Pisa riapre il semestre filtro e lo fa allargando le maglie più di quanto imposto dalle regole ministeriali.

Dal 19 gennaio partono infatti i corsi di recupero destinati a chi è stato ammesso con riserva a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e corsi affini, ma la novità è l’estensione anche agli studenti che non hanno ottenuto alcun credito nella prima fase di selezione, una possibilità non prevista dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

La scelta nasce dall’intento di non disperdere il lavoro svolto nei mesi precedenti e di offrire una seconda possibilità a una platea molto ampia. “Vogliamo dare un’opportunità concreta a quasi mille ragazze e ragazzi – sottolinea il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi -. Anche chi non ha superato il semestre filtro potrà valorizzare lo studio fatto e utilizzare i crediti acquisiti per proseguire il proprio percorso in altri corsi dell’Ateneo”.

I numeri fotografano bene la situazione: 230 studenti hanno superato tutte e tre le prove del semestre filtro, 255 ne hanno superate due e 260 una sola. Restano però 997 studenti senza crediti, che ora potranno accedere ai corsi di recupero e a sessioni di esame dedicate.

Intanto, l’8 gennaio è attesa la pubblicazione della graduatoria nazionale finale, seguita dalle immatricolazioni degli studenti ammessi. Per gli altri corsi di laurea le iscrizioni sono già aperte e resteranno possibili fino al 6 marzo 2026.

Nel dettaglio, i corsi di recupero riguarderanno Biologia, Chimica e Fisica e si terranno dal 19 al 28 gennaio all’Aula Magna del Polo Carmignani. La frequenza non è obbligatoria, ma consigliata, ed è prevista anche la modalità a distanza. Ogni insegnamento prevede 16 ore di lezione, affidate ai docenti che hanno già seguito il semestre filtro.

Gli esami consisteranno in una prova a risposta multipla con 31 quesiti, della durata di un’ora e quindici minuti, con valutazione in trentesimi. Non è richiesta l’accettazione del voto e, in caso di più tentativi, verrà registrato automaticamente il risultato migliore. Il calendario prevede Fisica il 6, 20 e 24 febbraio, mentre Biologia e Chimica si svolgeranno il 7, 21 e 25 febbraio. Per gli studenti iscritti con zero crediti sono previste sessioni di esame specifiche.