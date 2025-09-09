Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – La Guardia di finanza di Firenze ha sequestrato oltre 5 mila articoli contraffatti, tra borse e accessori di pelletteria, rinvenuti in un capannone nella periferia della città.

L’operazione, coordinata dal comando provinciale di Firenze e diretta dal comando regionale Toscana, rientra nelle azioni volte a tutelare il mercato legale, la concorrenza e la filiera produttiva nazionale.

I militari del 2° nucleo operativo metropolitano, attraverso analisi di rischio, osservazioni e controlli mirati sul territorio, hanno scoperto un sito logistico e produttivo collegato a un cittadino straniero.

All’interno del capannone erano stoccati manufatti e semilavorati che riproducevano con alta fedeltà i modelli di una celebre maison francese. Oltre all’intero stock di articoli contraffatti, sono state sequestrate anche le attrezzature utilizzate per il confezionamento.