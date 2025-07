Tempo lettura: < 1 minuto

MASSAROSA – Un uomo di 75 anni è stato trovato morto questa mattina in un fosso nei pressi della chiesa di San Nicolò, nella frazione di Gualdo, comune di Massarosa (Lucca). Accanto al corpo è stato rinvenuto il suo trattore.

L’allarme è scattato intorno alle 7:15, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario con un’automedica della Croce Verde di Viareggio, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari, il 75enne stava percorrendo una stretta strada sterrata vicino alla chiesa a bordo del trattore quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è inclinato lateralmente. Probabilmente le ruote del trattore sono salite su un poggio a lato della strada, causando l’improvvisa perdita di equilibrio del veicolo. L’uomo è stato disarcionato dalla postazione di guida e, cadendo sullo sterrato, ha battuto violentemente la testa, un impatto che si è rivelato fatale. Il trattore ha proseguito la corsa per alcuni metri, finendo nel declivio accanto alla strada.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita