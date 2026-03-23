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CASCINA – Una mattinata di partecipazione democratica si è trasformata in un momento di dolore per la comunità.

Questa mattina, intorno alle 10.45, è avvenuta una tragedia in un seggio elettorale a Musigliano, nel Comune di Cascina a Pisa, dove un uomo di 87 anni è morto dopo aver accusato un malore subito dopo aver votato al referendum sulla giustizia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si sarebbe sentito male intorno appena uscito dal seggio, con ancora la tessera elettorale. Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il decesso è avvenuto poco prima delle 11. Attualmente, il seggio di Musigliano è stato chiuso.

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