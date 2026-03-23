Tempo lettura: < 1 minuto

MONTEPULCIANO – La polizia stradale di Siena ha sventato una truffa ai danni di un’azienda vitivinicola di Chianciano Terme, recuperando 1.500 bottiglie di vino pregiato Docg per un valore di migliaia di euro.

L’operazione è scattata il pomeriggio del 16 marzo lungo la SP 135, tra Montepulciano e Torrita di Siena. Una pattuglia ha fermato un autocarro Iveco 35 che procedeva a velocità sospetta prima di fermarsi in una piazzola di sosta. All’interno del vano di carico, gli agenti hanno trovato il prezioso carico, formalmente destinato a un ristorante in Irlanda.

I due occupanti, campani di 27 e 25 anni, hanno fornito dichiarazioni contraddittorie e mostrato evidente agitazione. I poliziotti, già a conoscenza dei loro precedenti per reati contro il patrimonio, hanno approfondito i controlli negli uffici del distaccamento. Gli accertamenti hanno rivelato targhe contraffatte con pellicole adesive su un veicolo a noleggio e un’utenza telefonica fittizia per il presunto acquirente.

Contattando la cantina produttrice, è emersa la dinamica: i due si sarebbero finti corrieri, presentandosi in anticipo con dati carpiti in precedenza per ritirare la merce. Il carico è stato restituito immediatamente al legittimo proprietario, mentre i sospettati sono stati denunciati.

Il Questore di Siena, Ugo Angeloni, ha emesso nei loro confronti un foglio di via con divieto di ritorno a Montepulciano e Chianciano Terme per tre anni, su indicazione della Divisione Anticrimine che ha escluso legami con il territorio locale.

Le indagini proseguono per identificare eventuali complici. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità dei soggetti coinvolti sarà accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici