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FIRENZE – Scoperto un falso ambulatorio medico dalla Guardia di Finanza a Campi Bisenzio (Firenze) denunciando un cittadino cinese privo di titoli sanitari riconosciuti in Italia.

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L’uomo esercitava abusivamente visite e somministrava farmaci a pazienti ignari, principalmente stranieri.

L’indagine

I finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Firenze sono stati insospettiti dal via vai frequente di persone, soprattutto di nazionalità straniera, in un appartamento del comune. Dopo appostamenti, hanno fatto irruzione trovando uno studio completo di sala d’attesa, lettino medico e attrezzature sanitarie.

Il sequestro

Durante la perquisizione nel falso ambulatorio sono stati confiscati farmaci italiani e stranieri, fiale, siringhe, flebo, l’immobile e il denaro contante rinvenuto, considerato provento dell’attività illecita. Il sedicente medico non ha esibito titoli validi né figurava negli albi professionali italiani.

Le conseguenze

L’uomo è stato segnalato alla Procura per esercizio abusivo della professione medica. Le indagini proseguono per verificare la natura dei farmaci sequestrati e identificare eventuali complici.

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