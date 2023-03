SIENA – Gioco, partita, incontro. Nicoletta Fabio è la candidata del centrodestra. Fratelli d’Italia ha tirato la volata all’ex rettore del Magistrato delle Contrade e le altre tre forze della coalizione si sono accodate.

Dopo Massa, vietato aprire altri fronti. Il messaggio arrivato da Roma è stato chiaro fin da subito. La professoressa sarà presentata nei prossimi giorni, ma già si sta muovendo per incontrare tutti i partiti e prendere contatto con il dossier elettorale. Finita la stagione di Emanuele Montomoli, che si è detto comunque deciso ad andare, “siamo ritornati al punto di partenza, ma adesso ho le mani anche più libere”, si apre adesso una nuova fase. Che è assai diversa dalla precedente. Il docente era già in campo ed è stato preso in corsa. FdI ha fatto propria una scelta di altri, subendola, dopo i tentativi falliti con varie alternative (tra le quali la stessa Fabio).

L’ex priore dell’Istrice invece, pur essendo civica, è invece l’espressione del partito che fa capo a Giorgia Meloni, con buona pace di Lega e, soprattutto, Forza Italia. Un mese e mezzo però se ne è già andato.