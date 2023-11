SIENA – Una via o una piazza della città di Siena da intitolare al professor Mauro Barni. E’ l’oggetto di una mozione approvata all’unanimità (venticinque votanti) dal Consiglio Comunale di Siena, durante la seduta di oggi, venerdì 10 novembre. Il documento è stato presentato dai consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia ed è stato firmato anche dai consiglieri dei gruppi Forza Italia-Udc-Nuovo Psi, Sena Civitas, Movimento Civico Senese, Le Biccherne. La mozione, presentata dal consigliere Pierluigi De Angelis, impegna il Sindaco e la giunta comunale a “ad attivarsi con il massimo impegno affinché venga individuata una via, una piazza da intitolare al professor Mauro Barni e a inviare la relativa domanda alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo al fine di ottenere la conseguente autorizzazione”. Il documento impegna inoltre “ad informare il Consiglio Comunale all’esito della procedura”.

Nelle premesse della mozione si sottolinea che “il professor Mauro Barni con la sua vita e le sue opere ha dato lustro alla città di Siena” e che “il curriculum vitae del professor Barni è ben più che meritevole della concessione all’autorizzazione alla intitolazione di una strada o piazza cittadina da parte del Prefetto di Siena”. Sempre nella premessa, si elencano i punti salienti della vita e della carriera di Barni. Fra gli altri è stato Rettore dell’Università di Siena dal 1970 al 1979 e Sindaco di Siena dal 1979 al 1984, si deve a lui l’istituzione a Siena dell’Università per Stranieri, della quale è stato anche il primo Rettore dal 1992 al 1996. Nel documento si evidenzia anche che “ad oggi né l’Università degli Studi di Siena, né tanto meno l’Università per Stranieri di Siena hanno intitolato un’aula o una sala alla figura del loro accademico ed ex Rettore” e che “l’attuale Rettore ha invece preferito intitolare l’aula magna dell’Università alla scrittrice Virginia Woolf”. Il professor Mauro Barni, ordinario di medicina legale e studioso di temi legati alla bioetica, è scomparso il 21 luglio 2017.